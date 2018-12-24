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31 декабря автобусы развезут благовещенцев после новогоднего фейерверка

31 декабря автобусы развезут благовещенцев после новогоднего фейерверка
Фото: www.amur.info

В Благовещенске 31 декабря с 18:00 до 20:30 в связи с проведением праздничных мероприятий на площади Ленина ограничат движение транспорта. К 20 часам в этот район будут поданы автобусы, которые после салюта развезут горожан.

На время празднования будет перекрыт улица Ленина между Пионерской и Шимановского. Движение транспорта организуют по параллельным улицам: Пионерской, Зейской, Шимановского.

Автобусы будут ходить согласно действующему расписанию: № 11 и К – улицы Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту; № 2 , № 5, № 39 – улицы Ленина – Пионерская – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту; № 4, № 9, № 28, № 30, № 31 – 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту; № 12 – Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская и далее по маршруту; № 8, № 26, № 106 – 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина и далее по маршруту.

К окончанию проведения фейерверка, в 20:00, к площади имени Ленина будут поданы автобусы № 1, № 13, № 26, № 101, которые встанут на улице 50-летия Октября на участке от Ленина до Зейской. Отправление автобусов № 8, № 15 (20), № 22, № 106 от своих начальных остановочных пунктов будет осуществляться в 20:20–20:25. Отправление автобуса № 19 от начального остановочного пункта будет осуществляться согласно действующему расписанию в 20:30, сообщает городская администрация.

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#праздники #транспорт

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