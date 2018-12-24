В Благовещенске произошел конфликт между клиентом и работниками автосервиса

В редакцию телепрограммы «Сканер» обратился житель Благовещенска. Молодой человек пожаловался на работу автомастерской. Для него ремонт машины обернулся не только неожиданно большими финансовыми затратами, но и дракой, вызовом полиции и обращением в травмпункт. Директор автосервиса представил свою версию случившегося.

«Здесь очень много повреждений, повреждены туманки, причем не просто повреждены, а повреждено крепление. На туманках была нанесена полиуретановая пленка, она восстанавливается даже при сильных царапинах. Можно хоть ножом по ней провести, и она восстановится, если ее кипятком полить. Видно, что пленку просто отодрали», – говорит Дмитрий. Отдавая в ремонт свою Toyota Progres, владелец не мог представить, чем это обернется.

Автолюбитель утверждает, что повреждения нанесли работники одной автомастерской. К ним он обратился в августе текущего года с просьбой починить двигатель и устранить прочие неисправности. «Решил к ним приехать, лично поговорить. Встретился с директором, он меня заверил, что без проблем все мои хотелки выполнят. Обозначил сумму. За работу запросили 25 000-35 000 рублей. Плюс расходы на электрика – максимум до 15 000 рублей», – продолжает Дмитрий.

Клиент и заказчик ударили по рукам. Работники приступили к ремонту «тойоты». Дмитрий заглядывал в автосервис, проверял ход работ. Однажды хозяин обратил внимание, что на машине появились вмятины и царапины, которых раньше не было. А затем в автосервисе сказали, что починить электрику не смогут и нужно обращаться к другим мастерам.

Раздражение копилось. Последней каплей стал выставленный счет. «В конечном итоге, еще до того, как машина была сделана и стояла у них в автосервисе, мне озвучили сумму: 26 000 рублей за запчасти, 100 000 рублей за ремонт и 15 000 рублей нужно было отдать электрику. Первоначальные цифры, которые ими же назывались, вдвое-втрое завышены», – возмущается владелец «тойоты». По словам Дмитрия, когда он вернулся за запчастями, их ему не захотели отдавать. «Директор автосервиса выбил все у меня из рук, начал дергать за куртку, схватил за капюшон, вытолкал из бокса, разбил мне палец», – говорит молодой человек.

Владелец автомастерской прокомментировал случившееся. «В сентябре 2018 года заказчику озвучили сумму за обслуживание автомобиля, но он с ней не согласился и стал настаивать на уменьшении. Мы объяснили, что в ходе ремонта заказчик запросил выполнение дополнительных работ и получил стоимость каждой в отдельности. В итоге клиент оплатил ту сумму, которую посчитал нужной. "Оставшуюся" часть денег у него никто не требовал. После заказчик забрал машину на ремонт электрики. Часть его запчастей осталась в автосервисе. Мы несколько раз просили его вывезти старые детали, но он не делал этого. Потом некоторые запчасти он забрал. 14 декабря, за 30 минут до закрытия автосервиса, пришел заказчик и стал самостоятельно забирать свои детали. Мы попросили покинуть помещение, дождаться механика или же прийти в понедельник. Но клиент не успокаивался. Сотрудник автосервиса попытался проводить мужчину к выходу, но получил от него удар входной дверью. Возможно, клиент тогда и травмировал свой палец. Считаем, что конфликт и повреждение деталей, о которых он говорит, заказчик спровоцировал намеренно, с целью выставления нашей автомастерской в плохом свете», – пояснил директор автосервиса.

Но заказчик настаивает: в автосервисе ему нанесли телесные повреждения, а также повредили его имущество. Дмитрий обратился в полицию.

«В настоящий момент сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень причиненного вреда здоровью», – говорит специалист МО МВД Благовещенский Татьяна Кутека.

Чтобы ремонт автомобиля не стал проблемой, юристы советуют внимательно относиться к выбору автомастерской. В официальном автосервисе клиенту предложат заключить договор на оказание услуг.

«Нормальный автосервис – это серьезное знание, не частный гараж, где два умельца чего-то там подкручивают и подвинчивают. Это здание, возможно, даже с офисом, желательно с наличием видеокамер, уголка потребителя – кто оказывает услуги, какие услуги. Человек, который официально не зарегистрирован, вряд ли захочет предоставить договор на оказание этих услуг», – пояснил юрист Виталий Злочевский.

Также юристы не рекомендуют доверять мастерам, которые при передаче машины не дают документы о приеме, а по выдаче – акт на выполненные работы. К тому же, добросовестные автомастера не станут навязывать дополнительные услуги или выполнять работы, не согласованные с заказчиком. Если же это произошло и у клиента требуют деньги, он может сослаться на закон «О защите прав потребителей», обратиться в управление Роспотребнадзора и в суд.