Неизвестные испортили 800 сосен, подготовленных к Новому году в Благовещенске

Порядка 800 новогодних сосен, которые были заготовлены для продажи в Благовещенске, испортили неизвестные. Оставленные на участке деревья ночью облили солярой, сделав не пригодными для реализации.

Пострадавшей стороной оказался Благовещенский лесхоз, который уже много лет официально и законно поставляет новогодние деревья в Благовещенск.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Благовещенском лесхозе, происшествие случилось в начале ноября. Предприятие получило официальное разрешение на вырубку сосен на определенном участке в районе села Прядчино Благовещенского района. Работники за день срубили около 800 деревьев и сложили их там же, на участке. Утром приехали их вывозить, но оказалось, что ночью неизвестные облили все сосны солярой, сделав их не пригодными для продажи жителям Благовещенска.

Сотрудники лесхоза предполагают, что, возможно, это было сделано в рамках конкурентной борьбы. Руководство лесхоза сразу обратилось в полицию.

В полиции Благовещенска подтвердили, что заявление от пострадавших к ним поступало, сейчас проводится проверка.