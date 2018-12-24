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Неизвестные испортили 800 сосен, подготовленных к Новому году в Благовещенске

Неизвестные испортили 800 сосен, подготовленных к Новому году в Благовещенске
Фото: www.amur.info

Порядка 800 новогодних сосен, которые были заготовлены для продажи в Благовещенске, испортили неизвестные. Оставленные на участке деревья ночью облили солярой, сделав не пригодными для реализации.

Пострадавшей стороной оказался Благовещенский лесхоз, который уже много лет официально и законно поставляет новогодние деревья в Благовещенск.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Благовещенском лесхозе, происшествие случилось в начале ноября. Предприятие получило официальное разрешение на вырубку сосен на определенном участке в районе села Прядчино Благовещенского района. Работники за день срубили около 800 деревьев и сложили их там же, на участке. Утром приехали их вывозить, но оказалось, что ночью неизвестные облили все сосны солярой, сделав их не пригодными для продажи жителям Благовещенска.

Сотрудники лесхоза предполагают, что, возможно, это было сделано в рамках конкурентной борьбы. Руководство лесхоза сразу обратилось в полицию.

В полиции Благовещенска подтвердили, что заявление от пострадавших к ним поступало, сейчас проводится проверка.

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Комментарии
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  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...а мож и "зеленые" ...

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    1 час назад

    Да уж, как говорится мир не без уродов.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    блин... ну они же уже спилены((((, если бы спасли до вырубки а так....

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    всегда думалось, что лесхоз имеет свои деляны с соснами - сами выращивают, сами пилят. А получается пилят общий лес. 800 сосен с одного участка, считай лесочка не стало. Могли и местные отомстить.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    ФИО

    всегда думалось, что лесхоз имеет свои деляны с соснами - сами выращивают, сами пилят. А получается пилят общий лес. 800 сосен с одного участка, считай лесочка не стало. Могли и местные отомстить.



    Много ли в Прядчино местных?



  • Мира

    Мира
    54 минуты назад

    Мда. Ни себе, ни людям. И природе урон.Зачем?!

  • Rak900

    Rak900
    38 минут назад

    правильно сделали, нехер вырубать, сажай сам и продавай потом

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    33 минуты назад

    Лесхоз получается сам виноват! Зная русскую поговорку, где плохо лежит, туда вор глядит, ну зачем было оставлять товар без присмотра?! Вор он ведь если не стащит, то испортить может! Халатно руководители лесхоза подошли к делу, хорошо бы лесхоз штрафануть за порчу природных ресурсов! Будут знать как в следующий раз лес прпросту портить. А вообще нечего вырубать лес в таких количествах у себя под носом, там мы все останемся без зелёного фонда вскоре, благодаря таким лесхозам и им подобным лесорубам!

  • Питерский

    Питерский
    2 минуты назад

    Чтобы рубить нужно садить.Срубил одну посади десять.К сожалению лесхоз только рубит и наблюдают из окон машин как лес горит...

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