Амурчанин Самвел Казарян вошел в сборную России по самбо

Амурский спортсмен Самвел Казарян вошел в состав сборной России по самбо и будет отстаивать честь страны на международных соревнованиях. Казарян перешел из кандидатов в основой состав национальной сборной благодаря серии успешных выступлений на турнирах высокого ранга.

В январе 2018 года Самвел стал бронзовым призером на первенстве России (до 23 лет), затем он занял пятое место на чемпионате страны. Весной самбист выиграл два всероссийских турнира – «Мемориал Ю. Потапова» во Владивостоке и мастерский турнир «Дружба» в родных стенах, сообщается в Инстаграме министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

В октябре последовала уверенная победа на всероссийском турнире героев-пограничников в Хабаровске, затем была бронза Кубка России в Кстово. И в завершение спортивного года Самвел завоевал два золота: на чемпионате Амурской области и на чемпионате ДФО в Петропавловске-Камчатском.

Наставником Самвела Казаряна является Дмитрий Богодист.