В Тынде снегоуборочная техника лишилась колеса (видео)
В социальных сетях появилось видео: сообщается, что в Тынде на дороге единица снегоуборочной техники лишилась колеса. Факт происшествия ИА «Амур.инфо» подтвердили в местном МУП «Чистый город». Это произошло утром 24 декабря на улице Красная Пресня.
Видео: instagram.com/tynda_28rus
Как оказалось, случившееся связано не с ДТП, а с поломкой: у техники лопнула полуось, и колесо вылетело. Сегодня в Тынде коммунальщики занимаются уборкой улиц после выпадения снега. Технику уже эвакуировали с места происшествия.
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