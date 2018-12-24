Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:17 0

В Тынде снегоуборочная техника лишилась колеса (видео)

В Тынде снегоуборочная техника лишилась колеса (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео: сообщается, что в Тынде на дороге единица снегоуборочной техники лишилась колеса. Факт происшествия ИА «Амур.инфо» подтвердили в местном МУП «Чистый город». Это произошло утром 24 декабря на улице Красная Пресня.

Видео: instagram.com/tynda_28rus

Как оказалось, случившееся связано не с ДТП, а с поломкой: у техники лопнула полуось, и колесо вылетело. Сегодня в Тынде коммунальщики занимаются уборкой улиц после выпадения снега. Технику уже эвакуировали с места происшествия.

Просмотров всего: 485

#происшествия #транспорт #Тында

распечатать


Общество

31 декабря автобусы развезут благовещенцев после новогоднего фейерверка
Происшествия 1

В Благовещенске произошел конфликт между клиентом и работниками автосервиса
Происшествия 9

Неизвестные испортили 800 сосен, подготовленных к Новому году в Благовещенске
Происшествия 1

В Циолковском больше трех лет ищут местного жителя
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь