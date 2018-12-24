Дети чиновников из Брянской области отправились на курорт вместо инвалидов

Громкий скандал с участием чиновников разгорается в Брянской области. Дети чиновников городской администрации отправились на бесплатный отдых в Турции (курорт Демре), который полагался ребятам-инвалидам.

Поездка была оплачена благотворительным фондом имени Бориса Карлова (посол РФ в Турции). Согласно условиям фонда, чиновники должны были подобрать нуждающихся в рекреации детей с ограниченными возможностями. Однако критерии отбора изменили, и к морю полетели те, кто «добился определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности». По странному совпадению, все они оказались детьми работников городской администрации.

«Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. В городе семь тысяч детей, из них поехали 50», – сказал журналистам глава Брянска Сергей Шкуратов.

На сайте городского округа Клинцы сообщается, что за 2017 год Шкуратов заработал практически 67 миллионов рублей.

К несчастью для чиновников, произошедшее стало достоянием общественности. В Институте уполномоченных по правам ребенка рассказали, что сведения СМИ будут «тщательным образом» проверены уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой. Наглостью государственных служащих удивились в партии «Единая Россия», членом которой является губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Чиновники в Клинцах потрясают не только своим абсолютно аморальным, недопустимым поступком, но и запредельной степенью цинизма и хамства, убежденностью в своей правоте!», – сказала парламентарий, депутат Государственной думы Ольга Баталина.

Помимо этого, проверку начала брянская прокуратура. Расследование инцидента продолжается, сообщает Eg.ru.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что работники администрации города Клинцы будут наказаны из-за отправки детей нескольких чиновников в Турцию за счет благотворительного фонда имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова.

«Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь, с моральной точки зрения! Соответствующие выводы сделаны. Заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает в администрации. Все виновные и причастные к этой истории будут наказаны, чтобы подобного впредь не повторилось», – привели РИА Новостям слова Богомаза в его пресс-службе.