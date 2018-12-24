В Циолковском больше трех лет ищут местного жителя

В ЗАТО Циолковский разыскивают пропавшего без вести Сергея Александровича Шкирьятова 1987 года рождения. 22 сентября 2015 года он ушел из местного отделения медицинской скорой помощи и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид мужчине 28-30 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 сантиметров, коротко стрижен, волосы светло-русые, имеются многочисленные шрамы на лбу и голове. Всех, кому известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по контактным телефонам в ЗАТО Циолковский: дежурная часть 8(41643) 91-3-17; отдел уголовного розыска 8(41643) 91-1-85, 8914-618-02-92, сообщает амурское управление МВД.

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Екатерина PL