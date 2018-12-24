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сегодня, 11:06 6

В России последняя рабочая неделя 2018-го будет шестидневной

В России последняя рабочая неделя 2018-го будет шестидневной
Фото: Амур.инфо

Россиян перед новогодними праздниками ожидает шестидневная рабочая неделя. Новогодние каникулы продлятся 10 дней, с 30 декабря до 8 января включительно, сообщает ТАСС.

«Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце года. Затем наступают 10-дневные новогодние каникулы, которые продлятся с 30 декабря по 8 января. Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря, чтобы не прерывать каникулы», – сказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Замглавы Роструда отметил, что, согласно законодательству, рабочий день 29 декабря будет сокращенным.

Первым рабочим днем в новом году для многих россиян станет 9 января, добавил Шкловец.

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#праздники #работа

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Ой, спасибо государству

    За десять дней мытарства.

    Делать больше нечего

    Как долбить по печени...

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Зря Вы так, населению надо расслабиться, т.к. каждый новый год у нас в стране сложнее предыдущего.

  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    угу... шистидневная... вон до сих пор вотка с корпаратива пятничного почти ящик в кухне. заходи да работай, кому слишком скучно)

    ЗЫ: каждый год одно и то же... последняя неделя - пьянка. славабоху не пью уже сколько лет)

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    а я тяпну в разумных пределах да закушу, послушаю обещуна, кивну ему и неделю буду отдыхать под разные виды зимнего спорта)))

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    55 минут назад

    Что бы шестидневная неделя не показалось удручающей-надо просто выпивать всю неделю с утра перед работой.

    Я вот выпил и мой понедельник расцвел яркими красками. Волшебство началось.

  • Shift

    Shift
    33 минуты назад

    у меня как всегда..завтра короткий рабочий день и всех на каникулы...до 9-го января 2019 г.

    хоть отдохну за год..

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