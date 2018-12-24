Сериал «Беверли-Хиллз 90210» возвращается на телеэкраны

Создатели легендарного сериала «Беверли-Хиллз, 90210» решили переснять культовую ленту. Они договорились на съемки практически со всеми актерами первоначальной версии.

«Это будет необычная перезагрузка с представителями изначального состава сериала», – рассказали создатели сериала.

По данным источников, в обновленном сериале снимутся звезды оригинальной ленты: 54-летний Ян Зиринг, который играл Стива, 46-летняя Дженни Гарт (Келли), 45-летняя Тори Спеллинг (Донна), 49-летний Джейсон Пристли (Брендон), 45-летний Брайан Остин Грин (Дэвид) и 57-летняя Габриэль Картерис (Андреа).

Драматический сериал «Беверли-Хиллз, 90210» посвящен жизни «золотой» молодежи в престижном районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. Премьера шоу состоялась в 1990 году, сообщает Mignews.com.

Последняя серия популярного в 90-х американского молодежного телесериала вышла в свет в 2000 году. Всего было выпущено 10 сезонов этого сериала. После этого на экраны вышло продолжение «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение» с новыми героями, но не имело такого оглушительного успеха.