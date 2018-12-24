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сегодня, 10:25 0

В Зее легковушка врезалась в автобусную остановку: трое пострадавших

В Зее легковушка врезалась в автобусную остановку: трое пострадавших
Фото: Амур.инфо

Вечером 23 декабря в городе Зее произошло серьезное ДТП. В аварии пострадали трое, в том числе ребенок, родившийся в этом году.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, это случилось около 19:00. Водитель 1963 года рождения, управляя авто Toyota Corolla Fielder, не выбрал безопасную скорость, врезался в автобусную остановку и столб. Пострадали сам водитель, а также пассажиры – 1989 и 2018 годов рождения.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства этого ДТП.

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#ДТП #Зея #происшествия #транспорт

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