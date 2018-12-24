В зоне падения фрагментов ракеты в Зейском районе находятся четыре золотодобытчика

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Зейского района говорили о мерах по предотвращению несчастных случаев из-за падения фрагментов первой ступени. Директор муниципального казенного учреждения «Центр ГО ЧС Зейского района» Андрей Ложечкин рассказал, что с 25 декабря по 9 января все силы и средства районного звена переводятся в режим повышенной готовности.

Он напомнил, что недавно в Зейском районе побывали представители Роскосмоса, которые обследовали район падения фрагментов первой ступени. Располагается он в тех же координатах, что и прежний. Не изменился и алгоритм действий по поиску и вывозу на полигон отработавших своё ракетных двигателей. В соответствии с требованиями экологической безопасности, для сравнительного анализа взяты пробы снежного покрова, воздуха и почвы.

Для обеспечения безопасности людей с 22 декабря возобновилась работа специалистов Роскосмоса. Они вылетят на вертолете в район падения и обследуют его территорию с целью выявления людей, которые могут находиться на опасной территории.

«Мы связались с охотинспекцией, обществом рыбаков и охотников, – пояснил Андрей Ложечкин. – Предупредили об опасности нахождения в указанном районе. Направлена информация руководителям всех золотодобывающих предприятий. Понятно, что добычу золота на своих участках они не ведут, но часть персонала, включая сторожей, там может находиться. Так, например, установлено, что на территории предприятия "Зейская тайга" находятся четыре человека, но руководство организации пообещало вывезти их из района падения своими силами. Время прохождения ракеты-носителя по трассе вывода в космос люди переждут в безопасном месте, в посёлке Кировском, а вечером их увезут обратно на участок».

Андрей Юрьевич проинформировал, что начиная с 20 декабря организовано дежурство руководящего состава администрации Зейского района, силовых и надзорных ведомств. Он обратил внимание руководства отдела внутренних дел на то, что в посёлке Береговом сейчас нет участкового уполномоченного, и на период режима повышенной готовности туда нужно будет направить представителя полиции. И, хотя вероятность возникновения лесных пожаров в результате падения ракетных двигателей минимальна (фрагменты достигают земли уже остывшими, а в тайге сейчас высокий снежный покров), пожарным подразделениям всё же необходимо находиться в состоянии готовности.

На случай непредвиденных ситуаций предусмотрено развёртывание пункта питания и временного содержания людей на базе средней школы посёлка Берегового, сообщает «Зейский вестник».