Ракету установили на стартовом столе космодрома Восточный

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Ракету-носитель «Союз-2.1а» вывезли и установили на стартовом комплексе космодрома Восточный. Этому предшествовала сборка в монтажно-испытательном корпусе. Ракета должна вывести на орбиту российские спутники «Канопус-В» № 5 и № 6, а также иностранные космические аппараты.

Как пишет РИА Новости, сборка ракеты была завершена 20 декабря. Пуск с Восточного намечается на 27 декабря в 05:07 по московскому времени (11:07 по амурскому). Это будет четвертый старт с космодрома. Носитель выведет на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В». Помимо того, в качестве попутной нагрузки по контрактам с дочерними предприятиями Роскосмоса «Главкосмос» и «Главкосмос пусковые услуги» будут запущены 26 спутников из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР. Это японский спутник GRUS, 12 американских аппаратов Flock 3k, южноафриканский ZACube-2, испанский Lume-1, немецкие D-Star ONE (iSat), D-Star ONE (Sparrow) и UWE-4 и 8 американских Lemur.

Предыдущий старт с Восточного состоялся 1 февраля 2018 года, на орбиту были выведены два космических аппарата «Канопус-В» – № 3 и № 4. На орбите также работает «Канопус-В» № 1, запущенный в 2012 году с космодрома Байконур, и спутник БКА («Белорусский космический аппарат»), имеющий аналогичные конструкцию и назначение, а также «Канопус-В-ИК» с инфракрасной камерой.

Группировка спутников «Канопус-В» предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а наличие в ней нескольких космических аппаратов позволяет увеличить частоту обзора земной поверхности и сделать информацию со спутников более оперативной.

В 2017 году запуск с Восточного спутника «Метеор-М» номер 2.1 завершился аварией из-за неправильно заложенного азимута полета разгонного блока.

В 2019 году с Восточного планируется провести один запуск – космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2.