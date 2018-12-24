В банке Екатеринбурга украсили елку долларами и евро: обзор прессы

Дональд Трамп сфотографировался в образе фермера с вилами; Рамзан Кадыров хочет оставить пост президента республики; арестант не сумел сбежать из тюрьмы, так как перепутал адрес. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Как не поверить в ответы президента Путина, суть которых в том, что жизнь стала лучше, после прочтения заметки о скромной подготовке к празднованию Нового года в одном из банков Екатеринбурга?! В ней говорится о том, что сотрудники этого учреждения украсили новогоднюю елочку долларовыми и евровыми купюрами на общую сумму 168 миллионов рублей, если перевести на наши деревянные. «Это все подлинные деньги – никакие не фантики», – отметил из сотрудников кредитного учреждения. Сотрудники банка отмечают, что смотреть на эту красоту можно бесконечно. Поводить бы вокруг такой елочки хоровод. Прочел я об этом в «Мире новостей».

Напишут же такое

Теперь давайте окунемся в мир большой политики. «Собеседник» рассказал, что американский лидер Дональд Трамп опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter видеозапись, где он поет песню в образе фермера. Он в клетчатой рубашке и ковбойской шляпе, а в руках у него не банджо, а простые фермерские вилы, которыми он орудует, убирая навоз. И у простых американцев создается полное впечатление рубахи-парня, своего в доску, которому можно доверять. Вот такими дешевыми, популистскими трюками и завоевывает Трамп популярность у своего народа, не умея убедить его словами и аргументами, как это филигранно на пресс-конференциях делает наш президент Путин.

Вам статья

В продолжение разговора о политике «Российская газета» рассказала о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров намерен завершить карьеру. Он отметил, что в его планах нет претензий на какую-либо руководящую должность в российском правительстве, он не хочет быть ни министром, ни президентом страны, тем паче, что уже есть президент, и президент очень хороший. Ему достаточно уйти на покой с поста руководителя республики. Газета напоминает, что Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года, и некоторое время назад он уже хотел покинуть пост главы Чечни. Но народ упросил его остаться, почти стопроцентно проголосовав за него в 2016 году.

Летят утки

Поскольку в газетах у нас ничего больше примечательного нет. Не могу же я в очередной, …надцатый раз пересказывать пресс-конференцию президента страны, считая, что вы сами ее не смотрели и не слушали.

Так вот, из-за отсутствия примечательности в газетах, приглашаю полистать журналы. К примеру, в «Дилетанте» пишут о том, что необычной улыбкой Моны Лизы мы обязаны, скорее всего, косоглазию художника. Такой вывод сделали английские ученые. Всех подробностей пересказывать не буду, достаточно названного. Предположу лишь, что в детстве сверстники дразнили Леонардо незатейливо congli occhi a mandorla, что означает, как вы поняли, косоглазый.

Очень интересно

В основном этот номер «Дилетанта» посвящен личности адмирала Колчака – драмам и трагедии его жизни. Взлетам и падениям. Разным сторонам его характера, всему тому, что формировало его и как ученого-океанолога, выдающегося полярного исследователя (ссылки на его исследования были даже в научных трудах советского времени) и как яркого представителя Белого движения. Много деталей, до сего дня неизвестных. Например, вы прочтете о том, где все-таки следует искать следы золотого запаса царской России. Я-то уже знаю, прочитал, но пересказывать не буду, чтоб вы не опередили.

На посошок

И напоследок «Убойная сила», рассказавшая о том, как некий американец, сидящий в тюрьме по весьма основательному обвинению, решил сбежать. Он написал письмо своим приятелям, где подробно расписал – где, под какой стеной, в какое время они должны заложить взрывчатку и привести ее в действие. Он даже указал, в каком месте его должен ждать автомобиль и куда его должны быстро-быстро везти, пока не очухалась полиция.

Единственное, чего не учел заключенный… Вы, поди, подумали, что почта в тюрьме перлюстрируется – нет, конечно, это же Америка, там все строится на доверии. Парень не учел того, что сам, дурак, неправильно напишет адрес. Друзья-подельники стену-то рванули, но в другой тюрьме. Зря, как говорится, на взрывчатку потратились. Вы, если что, будьте повнимательнее.