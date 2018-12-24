Слабый снег местами: прогноз погоды в Амурской области на 24 декабря

Малооблачно, без осадков – такой прогноз погоды дали синоптики Амурского гидрометцентра на понедельник, 24 декабря. По северо-востоку области местами пройдет слабый снег. В Благовещенске осадков не ожидается.

Приамурье окажется во власти западного, юго-западного ветра, который в южных районах подует с силой 3–8 метров в секунду, по северу – от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха на юге опустится до 15…20 градусов ниже нуля, на севере будет 17…22, местами 23…28 градусов мороза.

В Благовещенске ясно, без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха – 13…15 градусов со знаком минус.