Правительство и предприниматели Приамурья подвели итоги работы за год

На итоговом бизнес-завтраке с губернатором собрались более сотни предпринимателей и общественных организаций области. В таком формате работа с предпринимателями проходит впервые.

«С каждым годом все больше увеличивается мер государственной поддержки. В следующем году на развитие бизнеса выделят 540 миллиона рублей. И нам важно получать от вас обратную связь – куда направлять эти средства. Без вашего участия данная работа получается не достаточно эффективной», – отметил губернатор региона Василий Орлов.

В этом году бизнес и правительство встречалось почти 40 раз. Благодаря совместной работе снижается административное давление на бизнес, сокращаются сроки получения документов и создаются специальные сервисы.

«В МФЦ появились дополнительные окна для работы с индивидуальными предпринимателями и юрлицами, ускорили госрегистрацию бизнеса. Создали сервис муниципальных кабинетов, окно обратной связи губернатора с руководством региона и интерактивную карту имущественной поддержки. Организовали бизнес-миссии амурчан по России и впервые в Японию. Итоги нашей работы перечислять можно еще долго. Все это создано благодаря слаженной работе команды предпринимателей региона, общественных организаций и властей», – подвела итоги совместной работы министр экономического развития Амурской области Людмила Старкова.

Приняли активное участие предприниматели и в обучение молодых бизнесменов. В этом году Амурская область впервые присоединилась к проекту развития молодежного бизнеса в стране «Ты – предприниматель». Всего за 150 дней провели 21 бизнес-мероприятие: от мастер-классов от всемирно известных бизнес-тренеров до конференций по маркетингу. Суммарно их посетили более тысячи человек.

По словам участников встречи в следующем году они надеются на расширение имущественной поддержки и создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.