Гороскоп на 24 декабря: Козероги удачливы, Стрельцы противоречивы
Восход Солнца: 08:28
Заход Солнца: 16:30
Солнце в Козероге.
Овен. Сегодня перед Овнами встанет важный вопрос, который нужно будет решить незамедлительно. Принятое Вами решение может изменить всю жизнь.
Телец. Звезды не советуют отделять личные планы и общественных. У вас появится возможность организовать интересное мероприятие и открыть для себя перспективы в профессиональной сфере. Не отдаляйтесь от родных. Они нуждаются в Вас.
Близнецы. Близнецам не стоит надеяться на полную ясность, в частности, на прозрачность и однозначность чужого поведения. Даже близкие склонны вести себя двойственно, что уж говорить о малознакомых людях.
Рак. Ставьте перед собой реальные задачи и не поднимайте планку на недосягаемую высоту. Вечер стоит посвятить домашним делам: приготовить ужин, убраться, пересадить цветы.
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Лев. Звезды предсказывают сумбурный и утомительный день. Вас даже не будет радовать солнечная погода за окном, потому что придется с утра до вечера просидеть в офисе.
Дева. Позитивные тенденции могут затормозиться. Легкомысленное отношение к своим обязательствам может сыграть с вами злую шутку.
Весы. В важных делах старайтесь рассчитывать только на свои силы. Едва ли сегодня кто-то сможет помочь вам, а советы со стороны часто оказываются бесполезными.
Скорпион. Сейчас идет период, когда вы способны на необдуманные шаги. Постарайтесь не планировать серьезных мероприятий и не принимать ответственных решений, требующих спокойствия.
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Стрелец. Двойственный, противоречивый день. Вы можете быть очаровательны, способны пофлиртовать, легко одержать победы и вместе с тем проявят себя достаточно жестко в важные жизненные моменты. Постарайтесь не грустить и быть с друзьями на одной ноге.
Козерог. Удачный день. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Благоприятный день для перехода на новую работу, пересмотра деловых отношений.
Водолей. Возможно, у вас появится желание что-либо изменить в жизни. Но не торопите события – сегодня не самый благоприятный день для кардинальных перемен.
Рыбы. Сегодня Рыбы будут полны энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, им придется это скрывать. День потребует от них неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
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