Восточный гороскоп на 24 декабря: день Металлического Тигра

Фото: Елена Войтович

Природный образ дня напоминает пилораму, на которой из одного дерева получается много деревянных брусков. Все начатое в этот день множится.

Подходит для приобретения имущества, открытия бизнеса, подписания выгодных контрактов, но у которых нет четких сроков исполнения. Не подписывайте обременительные договора, не подавайте судебные иски, день затягивает сроки и все приумножает. Не подходит для свадьбы и развода.

Энергии дня сталкиваются с представителями знака Обезьяны. У вас денек окажется насыщенным на поездки и передвижения.

Свинки смело начинайте проекты, повторение которых для вас желательно и приятно.

Змеям дела будут даваться не с первой попытки. День сбивает планы.

Обезьянам, Крысам и Драконам день приносит звезду Путешествий. Есть вероятность поездок.

Быкам день подарил звезду сексуальности и харизмы. Представители противоположного будут больше уделять вам внимания. Такая звезда помогает при публичных выступлениях.

Драконам экстрим на сегодня противопоказан.

Змеи, Петухи и Быки расстанутся со своими деньгами. День им принес звезду Грабежа. Приобретение дорогостоящей техники перенесите на другой день. Если ваша стихия личности Металл Инь (кольцо, украшение, драгоценность), то у вас еще сработает Грабитель Богатства, деньгами нужно поделиться. Оставьте чаевые официанту, сделайте благотворительный взнос.

Свиньи, Кролики и Козы займутся раскопками в своей душе, некоторые могут погрузиться в депрессию, а некоторые просто проведут работу над ошибками и сделают соответствующие выводы.

Крысы могут кого-то или что-то потерять. Не начинайте дела, от которых вы ждете быстрый результат.

Змеи, рожденные в августе, и Обезьяны, рожденные в мае – вы попадаете в группу риска. Кредиты не брать, денег в долг не давать. Быть максимально аккуратными с огнем, и огнестрельным оружием, на водоемах не заплывать далеко. Если вы отправляетесь в путешествие, от вас потребуется повышенная внимательность. Есть вероятность задержки рейса, заминки во время пути. Не выясняйте отношения, сегодня не ваш день.

Астролог Елена Войтович, может составить индивидуальный гороскоп