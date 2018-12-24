Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря: Близнецам сделают предложение, Овны изменят жизнь

Общий астрологический прогноз на неделю с 24 по 30 декабря для всех знаков Зодиака.

Овен. Чем дальше, тем все интереснее и интереснее. Ваша задача начинать менять ход событий, находить в происходящем выгоду. Пусть река течет себе мимо, а Вы просто забрасывайте удочку в самых рыбных местах. Кроме того, возникшие у Вас ранее идеи будут находить все больше и больше продолжений. Главное – подходить к ситуации творчески, каждый раз спрашивая самого себя: «А что будет, если я поступлю иначе?».

Телец. Период не способствует тяжелому и сосредоточенному труду. Хорошо, если ваша работа больше похожа на развлечение, по крайней мере, вас она развлекает и радует. Чем больше радует, тем больше сможете заработать. При этом стоит опасаться азартных игр и финансовых авантюр, удача здесь очень коварна.

Близнецы. Для тех, кто находится в незарегистрированных отношениях, велика вероятность в ближайшее время получить предложение руки и сердца. Прежде чем согласиться, хорошенько подумайте. Самое время порадовать родных и близких людей своими кулинарными талантами.

Рак. На этой неделе вам, скорее всего, предстоит сделать нечто такое, что пойдет на благо вашему финансовому положению. К тому же не исключено, что вы затеете какие-то переделки в доме, причем они могут оказаться кардинальными.

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Лев. На этой неделе ожидается благополучное завершение какого-то сложного дела или длительного процесса, связанного с той областью жизнедеятельности, которая сейчас для вас стоит на первом месте по важности и актуальности.

Дева. На этой неделе вы можете отказаться участвовать в каком-то коллективном проекте. Не исключено, что вы решите противопоставить себя вашим коллегам и заняться чем-то таким, что несет выгоду только вам.

Весы. В начале недели большинство представителей знака занято информацией, связанной с другими важными для них людьми. Весы намерен завершить дальние командировки. Учащиеся должны сдать задолженности. Да и конец года, к тому же, в Новый год с чистой совестью и без долгов.

Скорпион. У Скорпионов на этой неделе могут возникнуть осложнения в карьере или профессиональной деятельности в целом. Препятствия ждут вас и на пути к достижению своей цели. За все, к чему вы стремитесь и чего добиваетесь, придется вести борьбу, подчас достаточно острую и бескомпромиссную.

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Стрелец. Держитесь поближе к проверенным людям. Коллективный труд на этой неделе поможет вам преодолеть все проблемы на работе, в бизнесе и делах. проблемы будут возникать внезапно, но быстро исчезать. В конце недели оставьте время на отдых и постарайтесь войти в год с чистой душой и умиротворенностью.

Козерог. В зависимости от показаний личного гороскопа, нынешняя поездка будет либо последней за данный отчетный период, либо ее не будет вообще, и тогда Вам нужно будет собираться в дорогу буквально в первых числах следующего месяца. Независимо от того, каково Ваше мнение, точка зрения Вашей второй половины будет противоположной.

Водолей. На этой неделе есть вероятность встречи с человеком, с которым вы давно не общались. Скорее всего, это будет сопровождаться застольем и весьма задушевными разговорами.

Рыбы. Если вам казалось, что в жизни наступила черная полоса, вы можете превратить ее в белую. Пессимистичный настрой – плохой помощник, так что даже если не все так гладко, как хотелось бы, не предавайтесь унынию. Тем более, Новый год готовит множество приятных сюрпризов и свадьбу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев