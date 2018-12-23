Почти двести китайцев и русских прошагали вместе по набережной Амура

В воскресенье, 24 декабря, в Благовещенске прошла международная встреча по скандинавской ходьбе «Шаг во имя дружбы». Спортсменам предложили пройти по набережной две дистанции – около 2 и около 5 километров. Старт был дан от района площади имени Ленина.

В соревнованиях приняли участие порядка 180 человек. Из них 90 человек – китайцы, в том числе 50 детей. Остальные были амурчане. Все участники были разных возрастов, но больше всего оказалось детей и людей старшего возраста. Одному из спортсменов 80 лет.

«Соревнования проходили с 12:00 до 14:30. У нас было две дистанции, и каждый сам для себя определял, какое расстояние он готов пройти. Соревновательной составляющей не было, люди не на скорость и не на время шли. Правда были те, кто рвался вперед, это спортсмены, которые привыкли соревноваться, они профессионалы, члены клуба "Бег к мечте", и они были самые первые. А вообще это все для оздоровления и укрепления дружбы, для популяризации скандинавской ходьбы. Китайцы инициируют всегда эту тему, они очень активные и в этот раз они предложили, мы подхватили и организовали. Мы уже решили, что это мероприятие станет ежегодным. Скандинавская борьба стала популярна», – рассказала организатор мероприятия Ольга Савватеева.

Все участники получили дипломы. А сто человек, финишировавших первыми, получили тематические магнитики. После соревнований все пили чай с пирожками.