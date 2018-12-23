Вариант сверхтяжёлой ракеты, предложенный главой Роскосмоса, выбран основным для полётов к Луне

Грузоподъёмность новой ракеты 103 тонны. Она будет состоять из шести боковых блоков и центрального на базе ракетного двигателя, который поставляют в США для ракет Atlas, рассказал источник в космической отрасли. Проект сверхтяжёлой ракеты предложили ракетно-космический центр Прогресс и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Научно-технический совет ведомства, которое он возглавляет, выбрал вариант из остальных.

Двухступенчатую схему, как пояснял ранее глава Прогресса Дмитрий Баранов, планируют использовать в ракете. Она также должна включать разгонный блок и межорбитальный буксир для доставки в будущем космонавтов к Луне. Теперь нужно решить вопрос о способах сборки сверхтяжёлой ракеты. Вертикальном, как обычно принято за рубежом, креплении блоков или горизонтальном – так собирают носители традиционно в России. Окончательный вариант ракеты для полёта на Луну руководству страны представят в начале нового года. Проект потребует около полутора триллиона рублей.

Речь пока идёт об одном беспилотном запуске в облёт Луны. Пилотируемая программа предусматривается, но неё нужны дополнительные средства.. Эксперты уже называют проект очень затратным. С учётом строительства космического корабля, сверхтяжелой ракеты и стартового комплекса для нее.