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Тема утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: ЗОЖ и Новый год

Тема утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: ЗОЖ и Новый год

В понедельник, 24 декабря, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» обсудят тему: «Совместимы ли ЗОЖ и Новый год?». Гость: фитнес-тренер Верико Мачавариани. Ведущие эфира: Екатерина Кузьмина и Татьяна Удалова.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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