В Благовещенске два дня работал предновогодний «Городской маркет»

22 и 23 декабря во второй половине дня в «Старом городе» ТРЦ «Острова» было людно. С 12 до 18 часов там работал праздничный «Городской маркет». На нем все желающие могли приобрести изделия ручной работы к предстоящему Новому году.

В «Старом городе» работали более 60 точек. Там продавали сувениры и подарки к Новому году, украшения для дома, игрушки на елку, сладости. Также можно было купить сделанные своими руками пледы, шапки, свитера, открытки. Амур.инфо публикует фотоотчет из маркета.

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#праздники

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Екатерина PL