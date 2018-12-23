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В Белогорском районе водитель врезался в дерево и погиб

В Белогорском районе водитель врезался в дерево и погиб

23 декабря в Белогорском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 16:40. По предварительной информации, водитель автомобиля «тойота раш» 1965 года рождения не справился с управлением и врезался в дерево.

Как сообщили в амурском управлении МВД, водитель погиб на месте происшествия. На место выезжали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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