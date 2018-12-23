На котельной в Циолковском установят камеры видеонаблюдения

Глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий провел очередное планерное совещание с заместителями и руководителями отделов администрации и муниципальных предприятий и организаций города. Был рассмотрен вопрос о прохождении отопительного периода. Об этом сообщается в паблике города в Instagram.

«У нас стабилизируется ситуация по котельной, – отметил Сергей Владимирович при обсуждении вопроса прохождения отопительного периода. – Мы заключили договор на 4 000 тонн, этого нам хватит до конца отопительного периода, топливо в пути, наша задача с 2019 года перейти на работу с одним поставщиком, на сегодняшний день перекрыты все входы и выходы. Будут установлены видеокамеры, которые будут в режиме онлайн круглосуточно передавать информацию, в том числе и мне на телефон, кто въезжает, кто выезжает, будет полный контроль. Надеюсь, мы наведем порядок и в следующем году такой чрезвычайной ситуации при прохождении отопительного сезона уже не повторится».

Также обсуждался вопрос, поступивший главе ЗАТО на телефон от жительницы микрорайона Звёздный, которая сообщала о том, что детей, ожидающих рано утром школьный автобус, не пускают в здании администрации. Сергей Владимирович поручил разобраться, кто из диспетчеров дал недостоверную информацию, и распорядился проконтролировать возможность нахождения детей в здании во время ожидания автобуса.

Также обсуждались вопросы о составлении новой дорожной карты по открытию муниципального автобусного маршрута; о возможности установки турникетов в административном здании, о создании рабочей группы по разработке герба, гимна и флага города, о работе над актуальным пакетом документов для создания общественной палаты, об оборудовании выделенного и секретного помещения для работы мобилизационного отдела и другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности муниципального образования.