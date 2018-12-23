Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:52 0

На котельной в Циолковском установят камеры видеонаблюдения

На котельной в Циолковском установят камеры видеонаблюдения

Глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий провел очередное планерное совещание с заместителями и руководителями отделов администрации и муниципальных предприятий и организаций города. Был рассмотрен вопрос о прохождении отопительного периода. Об этом сообщается в паблике города в Instagram.

«У нас стабилизируется ситуация по котельной, – отметил Сергей Владимирович при обсуждении вопроса прохождения отопительного периода. – Мы заключили договор на 4 000 тонн, этого нам хватит до конца отопительного периода, топливо в пути, наша задача с 2019 года перейти на работу с одним поставщиком, на сегодняшний день перекрыты все входы и выходы. Будут установлены видеокамеры, которые будут в режиме онлайн круглосуточно передавать информацию, в том числе и мне на телефон, кто въезжает, кто выезжает, будет полный контроль. Надеюсь, мы наведем порядок и в следующем году такой чрезвычайной ситуации при прохождении отопительного сезона уже не повторится».

Также обсуждался вопрос, поступивший главе ЗАТО на телефон от жительницы микрорайона Звёздный, которая сообщала о том, что детей, ожидающих рано утром школьный автобус, не пускают в здании администрации. Сергей Владимирович поручил разобраться, кто из диспетчеров дал недостоверную информацию, и распорядился проконтролировать возможность нахождения детей в здании во время ожидания автобуса.

Также обсуждались вопросы о составлении новой дорожной карты по открытию муниципального автобусного маршрута; о возможности установки турникетов в административном здании, о создании рабочей группы по разработке герба, гимна и флага города, о работе над актуальным пакетом документов для создания общественной палаты, об оборудовании выделенного и секретного помещения для работы мобилизационного отдела и другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности муниципального образования.

Просмотров всего: 169

#ЖКХ #Циолковский

распечатать


Общество 1

Из-за порыва больше суток нет воды у жителей поселка аэропорта
Общество

Амурским предпринимателям помогут разобраться в тонкостях обращения с мусором
Власть 3

На отопительный сезон в Амурской области выделили еще более 53 миллионов рублей
Общество 2

В амурских домах с пятью квартирами могут не делать капремонт
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь