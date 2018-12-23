В Свободном сдали 9-этажный дом, построенный в рамках «Единой субсидии»

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, губернатор Амурской области Василий Орлов и мэр Свободного Владимир Константинов вручили ключи от новых квартир жильцам 109-квартирного дома в Свободном.

Девятиэтажный дом стал первым крупным объектом для переселения граждан, который построили в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города.

Средства на строительство выделены по «Единой субсидии». Это федеральные деньги, направленные на возведение социальных объектов по всему Дальнему Востоку. За всю историю города дом такой этажности стал третьим.

С его сдачей стало возможным расселить более 4,8 тысячи квадратных метра аварийного жилищного фонда и переселить 109 семей (227 человек) из разных районов Свободного. Стоимость строительства составила 252 миллиона рублей. Во всех квартирах выполнен экономремонт и установлена сантехника.

Позднее в интервью журналистам министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов пояснил, что предварительные итоги реализации мероприятий по «Единой субсидии» обсуждались в ходе рабочего совещания в правительстве Амурской области.

«В целом все идет по плану. И сейчас уже нужно уделять внимание подготовке к реализации плана в 2019 году. Амурская область на три года получит 6 миллиардов рублей. Это деньги для строительства и реконструкции социальных объектов», – сказал Александр Козлов.

Как отметил губернатор региона, 6 миллиардов рублей в основном направлены на реализацию долгосрочного плана развития Свободного. В 2018 году основной упор был сделан на объекты коммунальной инфраструктуры, что станет основой для дальнейшего строительства. На следующий год запланировано возведение социальных объектов, таких как школа на 528 мест, ФОК, школьные спортивные стадионы, благоустройство и восстановление дорог, всего 33 объекта. Отдельное внимание уделено переселению граждан из аварийного жилья.

«Помимо средств "Единой субсидии" по линии Минстроя России за Приамурьем закреплена сумма в размере 1,8 миллиарда рублей на переселение граждан из аварийного жилья на ближайшие два года, значительная часть средств будет направлена в Свободный. В настоящее время эти планы прорабатываются», – сказал глава Приамурья Василий Орлов.