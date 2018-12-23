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23декабря
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Небольшая облачность и слабый снег: прогноз погоды в Приамурье на 24 декабря

В Амурской области 24 декабря ночью и днем ожидается небольшая облачность, в отдельных районах пройдет слабый снег. Западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, ночью местами с усилением до 11 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит минус 32...37, местами в облачности и осадках будет минус 25...30. По югу термометры покажут минус 24...29, местами температура понизится до минус 33. Днем по северу будет минус 15...20, по крайним районам столбики термометров опустятся до минус 25, на юге - до 13...18, местами по востоку будет около минус 20.

В Благовещенске в этот день ясно, без осадков. Западный ветер ночью разгонится до 4-9 метров в секунду, днем до 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 24...26, днем будет минус 13...15, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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