В российских школах появятся новые должности

В Министерстве просвещения обсудили новую модель аттестации педагогов, которая должна заработать уже в 2020 году. Выступая перед учителями, министр Ольга Васильева рассказала о проекте профстандарта «Педагог».

Карьера учителя будет развиваться как по горизонтали (первая и высшая квалификационные категории), так и с введением новых должностей – «старшего учителя» (методиста) и «ведущего учителя» (наставника).

«У нас подготовлен проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в номенклатуру должностей педагогических работников..." Этот документ призван утвердить в правовом поле новые должности "старший учитель" и "ведущий учитель"», – заявила глава Минпросвещения

Кроме того, по словам министра, в Национальной системе учительского роста будет еще несколько элементов: повышение квалификации, педагогическое образование, профессиональный стандарт педагога, повышение престижа профессии и аттестация. Последняя, по сравнению с существующей системой, изменится достаточно серьезно. Сейчас идет общественное обсуждение новой модели аттестации, пишет «Российская газета».

«Мы очень хотим создать такую модель аттестации наших педагогов, которая станет настоящим стимулом профессионального роста, позволит без сбора портфолио и массы других документов обеспечить прохождение аттестации на рабочем месте, – поделилась планами министр. – Мы планируем, что доработанная окончательная версия модели аттестации пройдет широкое общественное обсуждение и окончательно будет утверждена в 2020 году».

По словам Ольги Васильевой, спорным остается вопрос учета мнения выпускников при аттестации. В новой модели аттестации он представлен не будет. Также большое количество вопросов вызывал видеоурок из-за требования согласия родителей на видеосъемку. Его тоже признали нецелесообразным.

Министр также рассказала, что один из федеральных проектов нацпроекта «Образование» – «Учитель будущего» – направлен на внедрение системной модели поддержки учителей, которая предусматривает непрерывное развитие профессионального мастерства педагогов. Она отметила, что аттестация должна отражать качество работы педагога, его профессионализм и быть максимально простой и понятной. У педагогов должен быть «экзамен на вхождение в профессию, как у медиков».

На реализацию федерального проекта «Учитель будущего» выделено более 15,2 миллиарда рублей. Минпросвещения планирует создать сеть независимых аттестационных центров, где педагоги смогут пройти аттестацию, чтобы самостоятельно оценить свой уровень квалификации и устранить возможные пробелы.

«В этом независимом центре я как учитель могу пройти аттестацию до официальной, посмотреть, что не так, и понять, что подтянуть. Это правильное решение», – заключила Ольга Васильева.