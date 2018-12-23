В Амурском театре кукол ощутили последствия борьбы с поборами в школах

В Амурском театре кукол в самом разгаре новогодние спектакли. Билеты почти распроданы, однако в театре отмечают: структура продаж сильно изменилась. Если прежде значительная доля билетов заказывалась по коллективным заявкам, то сейчас места выкупают в основном сами родители.

«Сейчас коллективных заявок у нас практически нет. Учителя боятся прокуратуры и предпочитают не связываться со сбором денег на коллективный выход в театр. Школам сказали: занимайтесь досугом сами. А ведь делать театральные программы – это же не просто так. Нельзя экономить на детях и доверять весь досуг разным агентствам. Профессиональные артисты, с гримом, добротными костюмами и декорациями, всегда сделают это лучше. У детей надо воспитывать вкус!» – рассказал главный режиссёр Амурского театра кукол Пётр Козец.

К Новому году Амурский театр кукол подготовил пять программ: «Топотушки в валенках» – для самых маленьких, «Терем Деда Мороза», «Девушка-Снегурушка», «Новогоднее желание» и «Весёлый маскарад».

Последний стартовал 22 декабря, перед спектаклем разыгрывается ещё одно представление – в холле возле ёлки. Общая продолжительность всей программы – 1 час 20 минут.

Новогодние спектакли продолжатся до самого Рождества.