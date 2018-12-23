Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:28 0

В Амурском театре кукол ощутили последствия борьбы с поборами в школах

В Амурском театре кукол ощутили последствия борьбы с поборами в школах
Фото: www.culture.ru

В Амурском театре кукол в самом разгаре новогодние спектакли. Билеты почти распроданы, однако в театре отмечают: структура продаж сильно изменилась. Если прежде значительная доля билетов заказывалась по коллективным заявкам, то сейчас места выкупают в основном сами родители.

«Сейчас коллективных заявок у нас практически нет. Учителя боятся прокуратуры и предпочитают не связываться со сбором денег на коллективный выход в театр. Школам сказали: занимайтесь досугом сами. А ведь делать театральные программы – это же не просто так. Нельзя экономить на детях и доверять весь досуг разным агентствам. Профессиональные артисты, с гримом, добротными костюмами и декорациями, всегда сделают это лучше. У детей надо воспитывать вкус!» – рассказал главный режиссёр Амурского театра кукол Пётр Козец.

К Новому году Амурский театр кукол подготовил пять программ: «Топотушки в валенках» – для самых маленьких, «Терем Деда Мороза», «Девушка-Снегурушка», «Новогоднее желание» и «Весёлый маскарад».

Последний стартовал 22 декабря, перед спектаклем разыгрывается ещё одно представление – в холле возле ёлки. Общая продолжительность всей программы – 1 час 20 минут.

Новогодние спектакли продолжатся до самого Рождества.

Просмотров всего: 952

#культура #праздники

распечатать


Культура 1

На сцене Амурского театра драмы поставили спектакль «Щелкунчик»
Культпросвет

В ОКЦ начали показывать новогодний спектакль с участием дрессированных собак

вчера, 21:05
Общество

Деды Морозы на квадроцикле и живая свинка: в Белогорске открыт снежный городок (фото)
Общество 5

Амурский пенсионный фонд сделал подарки воспитанникам детских домов

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь