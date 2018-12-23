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23декабря
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Центробанк ужесточит требования к выдаче потребительских кредитов

Центробанк ужесточит требования к выдаче потребительских кредитов
Фото: navigator-kirov.ru

Банк России с 1 апреля 2019 года повысит на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Об этом сообщается на сайте регулятора. Такое решение принял Совет директоров ЦБ, мотивировав это тем, что необходимо снижать чрезмерный рост долговой нагрузки населения и повышать устойчивость банков.

По данным регулятора, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования (без залогов) продолжается ускорение роста кредитной активности. Качество вновь предоставляемых кредитов остается приемлемым. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней снижается (на 3,5 пункта за 12 месяцев, до 10,2 % на 1 ноября 2018 года).

Однако, как уточняет регулятор, текущие темпы роста ссудной задолженности, превышающие рост доходов населения, приводят к росту долговой нагрузки. Отношение плановых платежей по кредитам физических лиц к денежным доходам населения за 12 месяцев увеличилось за год на 0,8 пункта до 8,4 %, пишет «Российская газета».

«При сохранении текущих темпов роста долговая нагрузка населения в течение следующего года может превысить максимальный уровень, наблюдавшийся в 2014 году (9,0 %)», – отмечается в сообщении ЦБ.

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#экономика

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