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На сцене Амурского театра драмы поставили спектакль «Щелкунчик»

На сцене Амурского театра драмы поставили спектакль «Щелкунчик»

В Амурском театре драмы 22 декабря состоялась премьера спектакля «Щелкунчик». В нем сохранены основной сюжет и герои, но при этом есть и новизна. Постановка получилась очень музыкальной и танцевальной.

Поставил спектакль Сергей Ерёменко, заведующий музыкальной частью театра. За танцевальную часть отвечает балетмейстер Ольга Черевко.

Короля и Королеву играет Александр Симонец и народная артистка России Анна Лаптева. Щелкунчика – заслуженный артист Амурской области Олег Бойко. Принцесса Пирлипат – молодая артистка Анастасия Карпова.

В неожиданном амплуа для себя выступил в этом спектакле артист Юрий Егоров, он сыграл королеву Мышильду. Пародийная роль в женском обличье удалась. А мышь-шпион в исполнении заслуженной артистки Амурской области Натальи Петровой получила симпатии зрителей как самый комический персонаж.

Спектакль вышел очень цельным, в лучших традициях театральной классики. При этом озорство главных героев постоянно держало внимание юной аудитории, потому что смеялся зал много раз.

По завершении спектакля зрителей позвали на дискотеку. Малыши вместе с принцессой, Дедом Морозом и Снегурочкой водили хоровод вокруг ёлки. А для подростков устроили звездную вечеринку. «Звездами» были артистки Юлия Стафиевская и Екатерина Гордейчик. Они «качали» зал под хиты Ka-Re, Burito, Федука, группы «Серебро» и Артура Пирожкова.

Спектакль «Щелкунчик» идёт в Амурском театре драмы с 22 по 30 декабря 2018 года в 10, 13 и в 16 часов. 3 и 4 января 2019 года показы пройдут в 11 и 14 часов, а 5, 6, 7 января - в 11 часов. Подробнее о премьере можно прочитать на сайте Амур.инфо в разделе «Культпросвет».

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#культура

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Комментарии
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  • rubop

    rubop
    18 минут назад

    сходил проверил, стоит

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