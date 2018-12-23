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23декабря
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сегодня, 09:03 0

МВД России будет заниматься пожарным надзором на своих объектах

МВД России будет заниматься пожарным надзором на своих объектах
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

МВД России с сентября 2019 года будет заниматься надзором за противопожарным состоянием своих объектов. Это следует из уведомления о начале разработки соответствующих поправок в «Положение об МВД», размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

В кратком описании проблемы говорится о наделении МВД России полномочиями по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора. Планируемый срок вступления изменений в силу – август 2019 года.

Как пишет ТАСС, источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что МВД будет заниматься проверкой противопожарного состояния только своих объектов. Это предусматривают изменения, внесенные правительством в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре. Согласно этим же изменениям, у Росгвардии также будут функции пожарного надзора только на своих объектах.

Общий государственный пожарный надзор за объектами в РФ осуществляет МЧС России.

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#закон

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