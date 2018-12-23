МВД России будет заниматься пожарным надзором на своих объектах
МВД России с сентября 2019 года будет заниматься надзором за противопожарным состоянием своих объектов. Это следует из уведомления о начале разработки соответствующих поправок в «Положение об МВД», размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
В кратком описании проблемы говорится о наделении МВД России полномочиями по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора. Планируемый срок вступления изменений в силу – август 2019 года.
Как пишет ТАСС, источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что МВД будет заниматься проверкой противопожарного состояния только своих объектов. Это предусматривают изменения, внесенные правительством в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре. Согласно этим же изменениям, у Росгвардии также будут функции пожарного надзора только на своих объектах.
Общий государственный пожарный надзор за объектами в РФ осуществляет МЧС России.
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