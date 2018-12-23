К запуску с космодрома Восточный подготовлены 26 иностранных спутников

20 декабря на космодроме Восточный в монтажно-испытательном комплексе ракеты-носителя при участии специалистов АО «Главкосмос», АО «Главкосмос Пусковые Услуги» завершена сборка космической головной части ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками «Канопус-В» № 5 и 6 и с иностранными космическими аппаратами в составе попутной полезной нагрузки.

Как сообщается на сайте Роскосмоса, всего по контрактам с АО «Главкосмос» и АО «Главкосмос Пусковые Услуги» будут запущены 26 спутников из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР. По контрактам АО «Главкосмос Пусковые Услуги» будут запущены 15 спутников.

КА GRUS, разработанный и изготовленный компанией Axelspace (Япония), представляет собой микроспутник следующего поколения для группировки AxelGlobe — инфраструктуры дистанционного зондирования Земли, охватывающей весь земной шар на ежедневной основе. КА оснащён современными телескопами, дающими высокую коммерческую отдачу, проводя съёмку с разрешением 2,5 метра при полосе охвата 60 километров. При этом спутник весит всего порядка 100 килограмм и рассчитан на срок службы не менее пяти лет.

Полезная нагрузка Flock 3k, состоящая из 12 спутников Dove типа «кубсат» размерностью 3U, разработана и изготовлена компанией Planet Labs Inc. (Planet), штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско (США). Flock 3k — это новейшая группировка коммерческих спутников дистанционного зондирования Земли, которая дополнит орбитальную группировку компании Planet, состоящую из более 100 спутников Dove, получающих изображения Земли в беспрецедентных масштабах и частотой. Спутники группировки Flock 3k весят 5 килограммов каждый. Расчётный срок их службы составляет до трех лет. Снимки и продукты, получаемые компанией Planet, используются заказчиками из правительственных, промышленных, некоммерческих и научных кругов.

Часть полезной нагрузки поставлена компанией ISL (Innovative Space Logistics) — ведущим оператором по запуску малых спутников при компании ISIS (Innovative Solutions In Space), базирующейся в Делфте (Нидерланды). Проект ISILaunch24 по запуску полезной нагрузки ISL, включает в себя 12 спутников Dove и еще 2 кубсата. Спутники размещены в известных контейнерах отделения QuadPack, разработки ISIS. Подобно предыдущему запуску полезной нагрузки ISILaunch на «Союзе», процесс и последовательность отделения малых КА из контейнеров контролируется блоком управления, также разработанным компанией ISIS. Запустив ранее на РН «Союз» уже более 50 спутников из 300 КА, доставленных ISL на орбиту в общей сложности, компания ISL рада и далее продолжать сотрудничество с АО «Главкосмос Пусковые Услуги» по запуску полезных нагрузок на ракете-носителе «Союз», чьи пусковые возможности уже распланированы по 2021 год включительно.

КА ZACube-2 создан специалистами Технологического университета Капского полуострова и Французского южноафриканского технологического института (ЮАР), предназначен для демонстрации технологий. В качестве основной полезной нагрузки аппарат несёт приёмник системы автоматического распознавания морских судов (АИС). Также КА оснащен камерой, ведущей съемку в ближнем инфракрасном диапазоне, для обнаружения лесных пожаров. Аппарат имеет массу около 3,5 кг и проработает на орбите примерно 2 года.

КА Lume-1 представляет собой «кубсат» размерностью 2U, разработанный Университетом Виго, Испания. Lume-1 будет использоваться в качестве космического сегмента системы FIRE —RS раннего обнаружения природных катаклизмов, в частности пожаров. Аппарат также является демонстратором ряда новых разработок университета Виго. Расчетный срок службы аппарата массой 2,5 килограмма составляет 2 года.

Кластер из 11 международных малых КА типа «кубсат» предоставлен европейским интегратором малых КА ECM Space Technologies GmbH (Германия). Спутники будут запущены в качестве попутной полезной нагрузки в рамках контракта на кластерную миссию с АО «Главкосмос» и будут размещены в пусковых контейнерах ECM размера 12U разработки интегратора. После данного запуска общее количество микроспутников и КА типа «кубсат», интегрированных и предоставленных в рамках контрактов ЕСМ Launch Services на миссии РН «Союз-2», достигнет 54.

Кластер малых КА ЕСМ состоит из следующих спутников:

КА D-Star ONE (iSat) и D-Star ONE (Sparrow) построены на основе второго поколения спутниковой платформы класса 3U типа «кубсат» разработки частной немецкой компании German Orbital Systems GmbH. Спутники продемонстрируют ряд новых технологий, в особенности, в сфере радиолюбительской связи. Каждый из аппаратов также оснащен новым приемником ADS-B собственной разработки компании, который будет впервые опробован в космосе.

8 КА типа Lemur компании Spire Global Inc. (США) предназначены для получения сигналов системы автоматического распознавания морских судов (АИС), прогноза погоды на базе радиозатменных измерений сигналов GPS (GPS-RO) и наблюдения за воздушными судами с помощью системы ADS-B. Спутники дополнят текущую группировку компании Spire.

КА UWE-4 — спутник типа «кубсат» размера 1U, разработанный Вюрцбургским университетом (Германия). Данный аппарат предназначен для демонстрации электрической двигательной установки и является междисциплинарным образовательным проектом университета.