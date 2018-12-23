Желающих застраховать стартовый комплекс Восточного не нашлось

Отмечалось, что страховым случаем будет считаться гибель или повреждения стартового комплекса 371СК14 космодрома Восточный для запусков ракет-носителей типа «Союз» в результате пожара, протечки инженерных коммуникаций, наводнения, землетрясения, бури, нерасчетных режимов работы космической техники, ошибки изготовления, строительства и монтажа, ошибки эксплуатации, противоправных действий, поясняется в документации.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 29,3 миллиона рублей.

«В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся», – говорится в протоколе.

Предстоящий 27 декабря пуск будет четвертым в истории российского дальневосточного космодрома. Предыдущий пуск с Восточного состоялся 1 февраля, на орбиту были выведены два космических аппарата «Канопус-В» – № 3 и № 4. Тогда стартовый комплекс Восточного при запуске двух спутников «Канопус» был застрахован в СК «Согласие» на 7,3 миллиарда рублей, стоимость услуги составила почти 25 миллионов рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.