Гороскоп на 23 декабря:Козерогов ждет радость, Тельцы непредсказуемы

Восход Солнца: 08:27

Заход Солнца: 16:29

Солнце в Козероге.

Овен. Повышается вероятность конфликтов, разногласий со «второй половиной», домочадцами, друзьями, сослуживцами. Если по каким-то причинам не можете выехать за город, не отказывайте себе в удовольствии отправиться на прогулку. Вечер проведите с родителями или друзьями.

Телец. Вам необходимо трезво оценить действительность и не гоняться за сиюминутными желаниями. Не ссорьтесь по мелочам с близкими людьми — это может привести к непредсказуемым последствиям. Будьте терпимы к окружающим.

Близнецы. Этот день может оказаться серым, ничем не примечательным. Отношения с близкими суховаты, зато, если вам что-то пообещают, то непременно сдержат свое слово.

Рак. Звезды рекомендуют вам окружить себя только самыми близкими людьми. Возможны стычки, споры и неприятные ситуации в общественных местах.

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Лев. День отдыха, обретения новых источников энергии. Преобразования космической энергии потребуют осторожности и внимания при выполнении любого дела.

Дева. Сегодня Дев ожидает день, когда следует быть осторожным во всем, за что бы они не взялись: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как «дважды два», вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки.

Весы. Сегодня Вам будет казаться, что все объединились против Вас. Не стоит зацикливаться на идеях, которые придут вам в голову сегодня, они вряд ли будут иметь какой-то положительный результат. Украсьте дом к Новому году, если до сих пор этого не сделали. Самое время купить ту самую игрушку, о которой Вы мечтали.

Скорпион. Сегодня отношение Скорпионов к просьбам близких людей, может породить серьезный разговор. Если случайно увидите бездомное животное, не проходите мимо.

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Стрелец. Вам не следует давать повода людям, которые пользуются им в корыстных целях. Родственники предложат свой выход из затруднительной ситуации, связанной с денежными вкладами. Послушайте и не отрицайте сразу эти варианты

Козерог. Возможно новое знакомство для Козерогов, которое не окажется длительным, но подарит незабываемые радостные воспоминания. Стоит выговориться, так что подыщите себе приятного слушателя.

Водолей. Наступает период обдуманной деятельности. Планеты склоняют представителей этого знака действовать с выгодой для себя. Это прекрасный день для людей пожилого возраста.

Рыбы. Относительно гармоничный и ровный день ожидается у представителей знака, которые умеет сдерживать эмоции. Чаще «включайте» разум и логику, если дело касается любовных отношений.

Астролог: Вальдемар Небоходцев