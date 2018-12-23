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Восточный гороскоп на 23 декабря: день Земляного Быка

Восточный гороскоп на 23 декабря: день Земляного Быка
Фото: Елена Войтович

Природный образ дня – это замершая земля. День со звездой Банкрота. Сведите к минимуму финансовые операции. Если вы приобретаете, что-то дорогостоящее, то готовьтесь вложить в свою покупку больше денег, чем планировалось.

Замечательный день для генеральной уборки! Наведите порядок в своих вещах и мыслях. Хороший день для избавления чего-то ненужного, лишнего, отжившего свой срок. Можно удалять зубы, избавляться от вредных привычек.

Энергии дня сталкиваются с представителями знака Козы. Многие Козочки захотят поспорить и постучать копытцем о землю. День все множит, постарайтесь запланировать дела, повторение которых для вас будет приятным. Голова и ЖКТ более уязвимые части тела, следите за своим питанием. День вскрывает Хранилища.

Дракончики, к вам пришел день–провокатор, самое время разрушить все препятствия и начать действовать. День все множит, запланируйте приятные для себя события. День вскрывает Хранилища, у некоторых появятся новые возможности, а у некоторых дополнительные финансы. Занятия экстремальными видами спорта перенесите на другой день. День увеличивает вероятность падений, ударов, ушибов.

Лошадкам день сбивает планы.

Змеям, Петухам и Быкам день помогает в раскрытии творческого потенциала. Самое время заняться творчеством.

Тигры, вы сегодня самые обаятельные и привлекательные. Используйте этот день для новых знакомств, встреч, презентаций. Вам следует быть более аккуратными, так как день приносит символ получения спонтанной травмы.

Активный день у Петухов, за что-то придется побороться, что-то доказать.

Свинки, не начинайте проекты, от которых вы планируете получить быстрый результат. День хоронит начинания. Есть вероятность кого-то или что-то потерять.

Козы, рожденные в октябре и Собаки, рожденные в июле – вы попадаете в группу риска. Будьте более внимательными на дорогах, исключите общение с конфликтными людьми, день все множит. Не лучший день для начала путешествий.

Астролог Елена Войтович, может составить индивидуальный гороскоп

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