В Приамурье пьяный хабаровчанин без прав перевозил наркотики

В Амурской области осужден житель Хабаровского края за незаконный оборот наркотиков. 30-летнего мужчину задержали, когда он возвращался в свой регион, управляя автомобилем навеселе и без прав.

В августе текущего года сотрудники ДПС ГИБДД остановили в Белогорске автомобиль под управлением жителя Хабаровского края. У водителя не было права управления транспортным средством, имелись признаки опьянения, но от медосвидетельствования он отказался. За отказ его привлекли к административной ответственности.

Также в ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили наркотические средства – гашишное масло и героин. Это подтвердило исследование. Следователи МО МВД России «Белогорский» возбудили уголовное дело.

В ходе следствия и суда было установлено, что мужчина собрал дикорастущую коноплю в Приамурье и изготовил из нее гашишное масло. Полицейские задержали его, как раз когда он возвращался в Хабаровский край.

Белогорский городской суд признал хабаровчанина виновным в незаконных изготовлении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере. Его осудили на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областного УВД.