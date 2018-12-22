Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22декабря
Предыдущая новость
сегодня, 21:26 0

В Приамурье пьяный хабаровчанин без прав перевозил наркотики

В Приамурье пьяный хабаровчанин без прав перевозил наркотики
Фото: Амур.инфо

В Амурской области осужден житель Хабаровского края за незаконный оборот наркотиков. 30-летнего мужчину задержали, когда он возвращался в свой регион, управляя автомобилем навеселе и без прав.

В августе текущего года сотрудники ДПС ГИБДД остановили в Белогорске автомобиль под управлением жителя Хабаровского края. У водителя не было права управления транспортным средством, имелись признаки опьянения, но от медосвидетельствования он отказался. За отказ его привлекли к административной ответственности.

Также в ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили наркотические средства – гашишное масло и героин. Это подтвердило исследование. Следователи МО МВД России «Белогорский» возбудили уголовное дело.

В ходе следствия и суда было установлено, что мужчина собрал дикорастущую коноплю в Приамурье и изготовил из нее гашишное масло. Полицейские задержали его, как раз когда он возвращался в Хабаровский край.

Белогорский городской суд признал хабаровчанина виновным в незаконных изготовлении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере. Его осудили на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областного УВД.

Просмотров всего: 147

#Дальний Восток #происшествия #суды

распечатать


Происшествия 9

В ТЦ Благовещенска с громким треском лопалась напольная плитка
Происшествия 2

В Приамурье осудили пьяного водителя-рецидивиста
Экономика 6

Бывший и нынешний губернаторы Приамурья обсудили перспективы развития Свободного
Власть 17

СМИ: экс-министр спорта Приамурья Олег Гуменюк стал и.о. главы Владивостока
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь