В ОКЦ начали показывать новогодний спектакль с участием дрессированных собак

Общественно-культурный центр начал показывать спектакль для самых маленьких, к которому несколько месяцев готовились участники разных коллективов. Новогодняя сказка называется «Письмо Деду Морозу» – по мотивам волшебной истории Владимира Сутеева «Снеговик-почтовик».

Премьера состоялась 22 декабря. Добрая новогодняя история для малышей рассказывает маленькому зрителю о детях, которые написали письмо Деду Морозу с просьбой прислать им елочку. Ребята оказываются в сказочном лесу, встречают говорящих зверей, и с ними случаются разные приключения.

«Зрители этого не знают, но когда мы, актёры выходим на сцену, мы зал не видим. Он в темноте. И такое ощущение, что мы и не на сцене, а действительно во дворе. Помогают декорации. Одни, играем сами себе. Дед Мороз, елка, звери говорящие – все вокруг напитано сказкой. Я хочу, чтобы Дед Мороз существовал», – признался артист Юра Конфедератов.

Ключевые сказочные роли играют взрослые, потому что в костюмах ростовых кукол играть целый час непросто.

«О, да, к этому костюму нужно приспособиться. Нижняя "юбка»" внизу сужается, приходится смешно семенить ногами. Костюм не тяжелый, единственная сложность – в нем очень жарко. Когда со сцены ухожу, снимаю "голову", чтобы охладиться. Снеговик-то внутри жаркий», – рассказал исполнитель роли Снеговика Вадим Клавэ.

Спектакль репетировали четыре месяца. В последнее время занятия проходили каждый день. Участие принимают несколько десятков человек из разных коллективов: студия художественной гимнастики «Грация», студия «Сольвейг», студия танца «Траффик», шоу-балет «Александрия», вокальная студия «Гармония», цирковая студия «Фаворит» и народная театральная студия «Дебют». Руководила всем процессом сценарист и режиссер Елена Коломыцина.

В спектакле приняли участие и две дрессированные собаки цирковой студии «Фаворит», которые прыгали через препятствия, танцевали и выполняли другие команды.

Спектакль продолжался около часа, после чего в холле ОКЦ всех ждал хоровод вокруг ёлки.

В репертуаре Общественно-культурного центра – 9 новогодних спектаклей. Это городской рекорд. Увидеть их можно вплоть до старого Нового года, 14 января. Открыла новогоднюю программу «Снежная королева».

Подробнее о новогоднем мероприятии можно прочитать в рубрике «Кульпросвет».