В ТЦ Благовещенска с громким треском лопалась напольная плитка

В одном из торговых центров Благовещенска в субботу, 22 декабря, внимание сотрудников и посетителей привлек громкий звук лопающейся напольной плитки. Как говорят предприниматели, работающие в ТЦ, такое явление периодически наблюдается на разных этажах здания.

Происходящее очевидцы снимали на камеры мобильных телефонов и выкладывали в социальные сети. На видео отчетливо слышен треск. Судя по кадрам, плитка лопалась как в коридоре, так и в торговых отделах.

«Начало бахать примерно около половины пятого вечера. Я выскакиваю, а там по второму этажу как начала плитка вздыбливаться. Прямо страшно»,– поделились впечатлением от увиденного очевидцы.

По словам одной из предпринимателя, которая работает в торговом центре, плитка на полу периодически лопается на разных этажах здания.

С просьбой прокомментировать случившееся, корреспондент Амур.инфо направил представителю торгового центра запрос.