В Приамурье осудили пьяного водителя-рецидивиста

В Шимановске осудили мужчину за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к обязательным работам и на несколько лет лишили прав.

Шимановский районный суд осудил 39-летнего жителя города по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В первый раз горожанина поймали пьяным за рулем в марте 2018 года. Его привлекли к административной ответственности – оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1 год 7 месяцев. Однако в сентябре текущего года сотрудники ДПС ГИБДД вновь остановили его, когда он ехал за рулем нетрезвым.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

В итоге суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов и лишил его права управлять транспортными средствами на 2 года.