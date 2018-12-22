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22декабря
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сегодня, 18:05 2

В Приамурье осудили пьяного водителя-рецидивиста

В Приамурье осудили пьяного водителя-рецидивиста
Фото: Амур.инфо

В Шимановске осудили мужчину за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к обязательным работам и на несколько лет лишили прав.

Шимановский районный суд осудил 39-летнего жителя города по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В первый раз горожанина поймали пьяным за рулем в марте 2018 года. Его привлекли к административной ответственности – оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1 год 7 месяцев. Однако в сентябре текущего года сотрудники ДПС ГИБДД вновь остановили его, когда он ехал за рулем нетрезвым.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

В итоге суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов и лишил его права управлять транспортными средствами на 2 года.

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#происшествия #суды #транспорт #Шимановск

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    17 минут назад

    Вот если БЫ ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, наступала с соответствии с частью 3 статьи 30 УК (Покушение на преступление), таких бы "смелых", было значительно меньше...

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 минута назад

    надо делать как в дубае штраф и 70 плетей

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