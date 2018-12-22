Путепровод в Белогорске может открыться досрочно

В Белогорске идет активная установка металлических стоек для укрепления аварийной опоры №3 городского путепровода. Есть вероятность, что путепровод, соединяющий микрорайоны Транспортный и Центральный, откроется на сутки раньше запланированного срока.

Металлические стойки устанавливают между верхними траверсами и основаниями для стоек металлической конструкции.

В пресс-службе белогорской администрации со ссылкой на городское управление капитального строительства сообщили, что благодаря взаимодействию администрации города, РЖД, подрядчиков и правительства Амурской области работы начались с утра 22 декабря в рамках выделенного 6-часового технологического окна.

Было задействовано два специализированных мотовоза с крановой установкой.

«Первую, пробную стойку установили вручную за час. К установке второй стойки, длина каждой, кстати, 4,5 метра, бригада монтажников и сварщика приступила в 12:50. В 14:45 – установлены все пять из ранее 10 запланированных к установке стоек. Будем работать до победного, пока не закончится выделенное РЖД время», – рассказала директор УКС Татьяна Савченко.

После установки стоек будет проведена их регулировка.

Выполненные мероприятий проверит эксперт, который вынесет заключение об открытии путепровода.

Если в субботу, воскресенье и понедельник все пойдет по намеченному главой Белогорска плану, открытие путепровода состоится досрочно – на сутки раньше запланированного – в 00:00 часов 25 декабря.

Фото: пресс-служба администрации Белогорска