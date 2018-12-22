Бывший и нынешний губернаторы Приамурья обсудили перспективы развития Свободного

Реализацию плана социального развития центров экономического роста Амурской области обсудили министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, который прибыл в Приамурье, и губернатор региона Василий Орлов. Они рассмотрели итоги реализации мероприятий текущего года и обсудили степень подготовки к старту работ в 2019 году.

Основная цель визита Александра Козлова в Приамурье – контроль за исполнением плана социального развития центров экономического роста. Таким центром в области является город Свободный. Именно там будет реализовано большинство мероприятий плана за счет иных межбюджетных трансфертов («Единая субсидия»), которые направляются из федерального бюджета, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Три года – 33 мероприятия. Именно столько будет реализовано в Приамурье. Это, например, модернизация оборудования в средних специальных учреждениях, строительство детского садика, переселение из аварийного жилья. И что также очень важно – реконструкция сетей тепло- и водоснабжения в Свободном. Люди, живущие в центральной части города, испытывали проблемы с чистой водой из-под крана. После реконструкции ситуация должна измениться», – сказал Александр Козлов.

В текущем году начались работы по 18 мероприятиям, пять из них закончатся до конца года. Остальные будут завершены в последующие два года. В 2019 году начнутся работы ещё по 15 мероприятиям, которые также завершатся до 2020 года. Всего Приамурье получит 6,1 миллиарда рублей на строительство, реконструкцию и модернизацию социальных объектов. 31 мероприятие будет реализовано в городе Свободный, еще два в городе Благовещенск: это берегоукрепление набережной реки Амур и переселение граждан из аварийного жилья.

«Построить объекты в срок – наша общая задача. Стройки одновременно в этом году начались в 9 регионах Дальнего Востока. Масштабы большие, конечно. И главная цель – ничего не упустить, все вовремя сдать в эксплуатацию», – отметил Александр Козлов.

«Амурская область выполнит все взятые на себя обязательства. Люди ждут эти объекты, они нужны. И подвести наших жителей мы не можем», – сказал Василий Орлов.

Фото: amurobl.ru