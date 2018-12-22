Деды Морозы на квадроцикле и живая свинка: в Белогорске открыт снежный городок

В Белогорске в субботу, 22 декабря, по городу прошли праздничным шествием сказочные персонажи, а также торжественно открыли снежный городок. Участие в мероприятии приняли более сотни горожан.

В этот день сказочные деды Морозы разъезжали на квадроцикле, в прицепе и на лошадях.

По городским улицам прошествовали также Снегурочки и Бабки-Ёжки, мальчики-зайчики, елки, избушки на курьих ножках, и другие сказочные персонажи.

Еще одним участником стала трехмесячная свинка – символ наступающего года. В общей сложности более сотни сказочных персонажей прошли и проехали около километра по улице Кирова Белогорска к новогоднему городку.

Поддержали шествие 12 трудовых коллективов, общественных организаций и объединений аплодисментами и новогодним настроением сотни белогорцев, сообщает пресс-служба администрации города.

«Главным условием участия в шествии стало наличие праздничного костюма, а также креативность в оформлении колонн, оригинальный подход в представлении своего новогоднего образа», – рассказала директор ДК «Амурсельмаш» Маргарита Терещенко.

В общей сложности участниками шествия стали более сотни горожан, три лошади, автотранспортное средство, квадроцикл и поросенок. По итогам шествия определили победителей и призеров.

Первое место занял коллектив РЖД. На втором – коллектив Централизованной библиотечной системы. На третьем – ДЮСШ № 1. Кроме этого, поощрили самую маленькую участницу шествия, которая самостоятельно заявилась на участие, – шестилетнюю Есению Калинину. Спецпризом наградили мороз-мобиль Сергея Дударева и Александра Власенко. Призы и дипломы вручила замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова.

«Открыли снежный городок таким замечательным шествием. Новогоднее настроение подарили инициативные и творческие жители нашего города и сделали это, несмотря на мороз и снежок. Мы собрались вместе, и это здорово, что в нашем городе живут такие интересные, творческие люди», – отметила Галина Бурмистрова.

В 2018 году в украшении новогоднего городка появились новшества. На площади имени 30-летия Победы установили новую 12-метровую «альпийскую» ель. Снежные скульпторы изготовили и раскрасили две горки и четыре снежные фигуры: трех снеговиков с гитарой, гармошкой и барабаном, а также символ наступающего года по Восточному календарю. Установили новые объемные фигуры деда Мороза и Снегурочки из стеклопластика, приобретенные к Новому году по поручению главы города Станислава Мелюкова. Их высота с учетом подиума составляет 3,5 метра. Приобретена и новая фотозона с подогревом «Снеговик Чарли».

Фото: пресс-служба администрации Белогорска