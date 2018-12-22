Снег, до минус 35: прогноз погоды в Приамурье на 23 декабря

В Приамурье в ночь на воскресенье, 23 декабря, будет облачно с прояснением, в большинстве районов области ожидается слабый снег. С юго-запада подует северо-западный умеренный ветер с порывами до 10-13 метров в секунду. Столбики термометров будут показывать минус 20…25, при прояснении на севере – минус 30…35 градусов.

Днем в регионе прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах, в основном на востоке – слабый снег. Ветер подует с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Температура днем будет 14…19 градусов мороза, местами по северу – около 25 градуса со знаком минус.

В Благовещенске ночью будет облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер западный – 4-9 метров в секунду. Температура ночью минус 20…22 градуса. Днем в областном центре температура будет около минус 15 градусов, малооблачно, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный до 11 метров в секунду.