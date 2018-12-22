В Китае ожидают рекордных показателей по грузообороту между Хэйхэ и Благовещенском

На китайском пункте пропуска, расположенном напротив столицы Приамурья ожидают, что грузооборот с РФ достигнет рекордных 570 000 тонн по итогам года. За 11 месяцев грузооборот КПП Хэйхэ с Российской Федерацией вырос почти на 60 %.

С января по ноябрь 2018 года грузооборот пункта пропуска Хэйхэ с Россией составил 554,6 тысячи тонн, сообщает biang.ru со ссылкой на Хэйлунцзянское телевидение.

Ожидается, что по итогам года грузооборот пункта пропуска, расположенного напротив Благовещенска Амурской области, достигнет рекордных для китайской таможни 570 000 тонн.

21 декабря утром началось движение по грузовому понтонному мосту между Хэйхэ и Благовещенском. Движение началось на 9 дней позже, чем в 2017 году.

Сообщается, что в 9 утра по пекинскому времени (8 часов по амурскому времени – Прим.ред.) 40 китайских фур отправились по понтонному мосту из Хэйхэ в Благовещенск. На осмотр фур потребовалось менее 1 часа. В это же время с российского берега Амура в Хэйхэ по мосту приехало 80 фур с продовольствием.

Таможня Хэйхэ в первую очередь пустила через границу фуры со скоропортящимися грузами.

«В связи с перерывом в работе таможни в межсезонный период, на пункте пропуска произошло скопление грузов. Мы проанализировали ситуацию и за неделю готовились к началу отправки грузов, чтобы гарантировать нормальную работу грузовой таможни», – заявил заместитель руководителя четвертой операционной бригады пункта пропуска Хэйхэ Хань Чжолунь.

Фото: biang.ru