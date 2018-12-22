В Благовещенске пройдет международное спортивное мероприятие «Шаг во имя дружбы»

В воскресенье, 23 декабря, в Благовещенске состоится международное спортивное мероприятие «Шаг во имя дружбы». Приглашаются все любители скандинавской ходьбы со своим инвентарем.

Участники преодолеют две дистанции: более подготовленные могут попробовать свои силы на дистанции в 4 километра от площади Ленина до улицы Мухина и обратно; для начинающих спортсменов дистанция будет вдвое короче.

Кроме того, для участников мероприятия пройдет мастер-класс по данному виду спорта, сообщает пресс-служба городской администрации.



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«Главное – правильно одеться: штаны на синтепоне и на лямках, чтобы от ветра была защищена спина. Если штаны без лямок, то наденьте удлиненную куртку, которая будет прикрывать ягодицы. Важно, чтобы штаны не были обтягивающими, иначе ноги будут мерзнуть. Обязательно наденьте двойные варежки, ботинки на толстой подошве (или используйте самонагревающиеся стельки) и шапку-скафандр (балаклава), которая будет защищать голову, шею и часть лица. за полчаса до выхода на улицу намазать лицо кремом, а для большего эффекта – поверх дополнительно растительным маслом, которое через 10 минут, как он впитается, промокнуть салфеткой», - дала совет по экипировке соорганизатор мероприятия, дипломированный инструктор по скандинавской ходьбе Ольга Савватеева.



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Старт будет дан в 13:00 с площади имени Ленина.Как сообщалось ранее, участие в мероприятии примут около 100 жителей соседнего Китая.