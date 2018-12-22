Военные самолеты Амурской области выполнили полеты с дозаправкой в воздухе
Накануне Дня дальней авиации экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС выполнили полеты с дозаправкой в воздухе. Были задействованы самолеты двух соединений дальней авиации, дислоцированных в Саратовской и Амурской областях.
Дозаправка проходила в дневное и ночное время на высотах около 5 тысяч метров на скорости около 600 километров в час с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушное судно.
Продолжительность перелета экипажей дальней авиации составила от 3 до 8 часов. Всего в плановых полетах было задействовано более 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков дальней авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.
Фото: mil.ru
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