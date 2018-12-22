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Военные самолеты Амурской области выполнили полеты с дозаправкой в воздухе

Военные самолеты Амурской области выполнили полеты с дозаправкой в воздухе

Накануне Дня дальней авиации экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС выполнили полеты с дозаправкой в воздухе. Были задействованы самолеты двух соединений дальней авиации, дислоцированных в Саратовской и Амурской областях.

Дозаправка проходила в дневное и ночное время на высотах около 5 тысяч метров на скорости около 600 километров в час с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушное судно.

Продолжительность перелета экипажей дальней авиации составила от 3 до 8 часов. Всего в плановых полетах было задействовано более 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков дальней авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Фото: mil.ru

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#военные #транспорт

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