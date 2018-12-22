СМИ: экс-министр спорта Приамурья Олег Гуменюк стал и.о. главы Владивостока
Во Владивостоке назначен новый исполняющий обязанности главы города. Им стал бывший министр Амурской области, один из чиновников краевой администрации Олег Гуменюк, сообщает DEITA.RU.
На этом посту Олег Гуменюк сменил Сергея Шерстюка, вошедшего в политические элиты по приглашению бывшего мэра города Виталия Веркеенко. Сообщается, что последние месяцы Олег Гуменюк проходил проверку на должность вице-мэра, неформально уже курируя блок, связанный с транспортом, рекламой, дорогами и благоустройством.
«Власти Владивостока и Приморского края должны выстроить единую социальную и экономическую политику работы, а не противопоставлять себя друг другу», – обозначил вектор будущих взаимоотношений края и города губернатор Олег Кожемяко после победы на выборах.
Как сообщало Амур.инфо, Олег Гуменюк родом из Владивостока. Кандидат в мастера спорта по автоспорту, несколько лет был руководителем управления по физкультуре и спорту при мэре Владимире Николаеве, а затем и заместителем главы Владивостока.
В Приамурье Гуменюк занял пост министра спорта при губернаторе Олеге Кожемяко в 2010 году. В феврале 2015 года его назначили на должность заместителя председателя областного правительства. Но уже в ноябре 2015 года он уволился с этой должности и вернулся в Приморье.
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