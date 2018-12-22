Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:15 5

СМИ: экс-министр спорта Приамурья Олег Гуменюк стал и.о. главы Владивостока

СМИ: экс-министр спорта Приамурья Олег Гуменюк стал и.о. главы Владивостока

Во Владивостоке назначен новый исполняющий обязанности главы города. Им стал бывший министр Амурской области, один из чиновников краевой администрации Олег Гуменюк, сообщает DEITA.RU.

На этом посту Олег Гуменюк сменил Сергея Шерстюка, вошедшего в политические элиты по приглашению бывшего мэра города Виталия Веркеенко. Сообщается, что последние месяцы Олег Гуменюк проходил проверку на должность вице-мэра, неформально уже курируя блок, связанный с транспортом, рекламой, дорогами и благоустройством.

«Власти Владивостока и Приморского края должны выстроить единую социальную и экономическую политику работы, а не противопоставлять себя друг другу», – обозначил вектор будущих взаимоотношений края и города губернатор Олег Кожемяко после победы на выборах.

Как сообщало Амур.инфо, Олег Гуменюк родом из Владивостока. Кандидат в мастера спорта по автоспорту, несколько лет был руководителем управления по физкультуре и спорту при мэре Владимире Николаеве, а затем и заместителем главы Владивостока.

В Приамурье Гуменюк занял пост министра спорта при губернаторе Олеге Кожемяко в 2010 году. В феврале 2015 года его назначили на должность заместителя председателя областного правительства. Но уже в ноябре 2015 года он уволился с этой должности и вернулся в Приморье.

Просмотров всего: 600

#Дальний Восток #областная власть

распечатать


Общество 4

Главный судебный пристав Приамурья Дмитрий Ткаченко уехал работать на Кубань
Общество

По техническим причинам в Благовещенске задерживается авиарейс во Владивосток
Экономика 3

Новые доходы бюджета пойдут на повышение зарплат амурчанам и поощрение чиновников
Общество

Амурским предпринимателям помогут разобраться в тонкостях обращения с мусором
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Веселье по приморски начинается...

  • inoy

    inoy
    53 минуты назад

    еще один клептоман получил должность.....

  • Одногруппник

    Одногруппник
    47 минут назад

    Закрутилась каруселька

  • Одногруппник

    Одногруппник
    47 минут назад

    Закрутилась каруселька

  • Gallardo

    Gallardo
    29 минут назад

    Трэш... Чем дальше в лес, тем страшнее сказка.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь