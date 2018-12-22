СМИ: экс-министр спорта Приамурья Олег Гуменюк стал и.о. главы Владивостока

На этом посту Олег Гуменюк сменил Сергея Шерстюка, вошедшего в политические элиты по приглашению бывшего мэра города Виталия Веркеенко. Сообщается, что последние месяцы Олег Гуменюк проходил проверку на должность вице-мэра, неформально уже курируя блок, связанный с транспортом, рекламой, дорогами и благоустройством.

«Власти Владивостока и Приморского края должны выстроить единую социальную и экономическую политику работы, а не противопоставлять себя друг другу», – обозначил вектор будущих взаимоотношений края и города губернатор Олег Кожемяко после победы на выборах.

Как сообщало Амур.инфо, Олег Гуменюк родом из Владивостока. Кандидат в мастера спорта по автоспорту, несколько лет был руководителем управления по физкультуре и спорту при мэре Владимире Николаеве, а затем и заместителем главы Владивостока.

В Приамурье Гуменюк занял пост министра спорта при губернаторе Олеге Кожемяко в 2010 году. В феврале 2015 года его назначили на должность заместителя председателя областного правительства. Но уже в ноябре 2015 года он уволился с этой должности и вернулся в Приморье.