Главный судебный пристав Приамурья Дмитрий Ткаченко уехал работать на Кубань

Дмитрий Ткаченко, который с марта текущего года официально возглавлял управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, уехал в Краснодарский край. Там он уже официально значится исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов.

Дмитрия Ткаченко официально представили главе региона. Это сделал заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Владимир Воронин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Воронин охарактеризовал Дмитрия Ткаченко как опытного профессионала, способного должным образом и в срок исполнять судебные решения и в целом придать новый вектор развития службе судебных приставов.

«Хочу вас как бы поздравить с назначением и добро пожаловать домой, потому что это и ваш край, и ваш город, и вы прекрасно понимаете проблемы сегодня и службы, которую будете возглавлять», – сказал Дмитрию Ткаченко Вениамин Кондратьев, губернатор края.

Видео с официальной встречи размещено на сайте kuban24.tv.

На сайте местной администрации говорится, что Ткаченко родился в 1977 году в Краснодаре. После окончания юридического института МВД работал в органах внутренних дел края, затем – в службе судебных приставов по Краснодарскому, Ставропольскому краям, в Адыгее, а также в Ростовской и Амурской областях. С декабря 2018 года исполняет обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю – главного судебного пристава региона.

Как сообщало Амур.инфо, с октября 2017 года Дмитрий Ткаченко исполнял обязанности руководителя УФССП России по Амурской области, а в марте текущего года официально стал главным судебным приставом Приамурья.

По имеющимся у редакции сведениям, и.о. руководителя службы в Амурской области назначена зам руководителя регионального управления, заместитель главного судебного пристава Светлана Засядько. Светлане Владимировне 41 год, она уроженка Свободного.

При этом, отметили сразу несколько сотрудников ведомства, смена руководства стала для многих неожиданностью, официально о переменах им никто не объявлял. Дмитрий Ткаченко, по их словам, уехал не попрощавшись.