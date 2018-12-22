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Из-за порыва больше суток нет воды у жителей поселка аэропорта

Из-за порыва больше суток нет воды у жителей поселка аэропорта

Жители поселка аэропорта Благовещенска жалуются на отсутствие какой-либо воды. По их словам, воду отключили утром в пятницу, 21 декабря. Выяснилось, что причиной стал порыв на магистральной водопроводной сети.

«Уже сутки нет никакой воды, представляете? Отключили где-то в половине девятого в пятницу и до сих пор не дали. Звонила вечером диспетчеру Водоканала насчет подвоза воды, а мне сказали, что днем уже подвозили. На мои доводы, что днем люди были на работе, мне сказали, что вечером отправлять не будут. Потом сказали, что привезут после пяти. Я попросила точнее информацию – ну как зимой стоять и непонятно сколько ждать. Но в ответ мне нахамили, высказались нецензурно и бросили трубку. Воду в итоге привезли. Но по поводу такого обращения я позвонила в полицию и буду писать заявление», – рассказала возмущенная жительница аэропорта Нина.

По словам женщины, вечером 21 декабря воду включали примерно на час, а потом снова выключили. Но некоторые жители, решив, что вода вернулась, вылили ту, что успели набрать.

В пресс-службе АКС прокомментировали, что причиной отсутствия воды в домах жителей поселка аэропорта стал порыв на магистральной водопроводной сети.

Рано утром, 22 декабря, его устранили. В настоящий момент идет процесс наполнения резервуара водой, но процесс этот не быстрый из-за немалой длины сети. Через несколько часов вода в дома должна вернуться.

Насчет информации по поводу некорректного поведения сотрудника, в пресс-службе уточнили, что это легко подтвердить или опровергнуть, так как все разговоры диспетчеров записываются.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • katarina12

    katarina12
    56 минут назад

    ПУТИН: НАМ НУЖЕН ПРОРЫВ

    Сдержал обещание)

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