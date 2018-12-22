По техническим причинам в Благовещенске задерживается авиарейс во Владивосток

В Благовещенске произошла вынужденная задержка авиарейса до Владивостока. Это связано с тем, что в столицу Приамурья борт авиакомпании «ИрАэро» прибудет с опозданием.

«Самолет летит из Иркутска. Он вылетел позже, у них там была какая-то небольшая неисправность. В 11:52 борт прибудет в Благовещенск, в 12:20 вылетит во Владивосток», – сообщили в справочной службе аэропорта.

Изначально в столицу Приморья самолет должен был вылететь в 11:20 по амурскому времени.

Для пассажиров рейса уже началась регистрация, говорится на сайте Благовещенского аэропорта.